В «Ред Булл» заявили, что их команда лучше, чем у «Мерседеса»
Поделиться
Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о противостоянии с «Мерседесом». Функционер подчеркнул, что его коллектив сейчас сильнее, чем у «серебряных стрел».
«Как команда – да, думаю, что мы лучше. Мы приняли вызов, выиграли больше гонок. В какие-то моменты нам не везло, однако кто бы ещё мог поставить «Мерседес» в подобное положение? За последние семь лет они впервые находятся в сложной ситуации. Мы же просто получаем удовольствие от противостояния. Если всё получится и мы выиграем хотя бы один чемпионат, это станет огромным достижением для нас. Думаю, нам такое по силам», — приводит слова Хорнера PlanetF1.
Ранее Хорнер рассказал, какой участок трассы решил судьбу гонки Гран-при Катара.
Комментарии
- 29 ноября 2021
-
15:30
-
14:10
-
13:23
-
12:15
-
10:55
-
09:54
- 28 ноября 2021
-
23:54
-
22:53
-
21:35
-
20:23
-
19:32
-
18:30
-
17:38
-
15:56
-
15:41
-
14:35
-
14:04
-
12:59
-
12:00
-
10:58
-
10:09
-
00:56
- 27 ноября 2021
-
23:02
-
21:46
-
20:55
-
19:52
-
18:44
-
17:32
-
17:07
-
15:57
-
15:03
-
14:05
-
12:41
-
11:40
-
10:33
Партнерский контент