В «Ред Булл» заявили, что их команда лучше, чем у «Мерседеса»

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о противостоянии с «Мерседесом». Функционер подчеркнул, что его коллектив сейчас сильнее, чем у «серебряных стрел».



«Как команда – да, думаю, что мы лучше. Мы приняли вызов, выиграли больше гонок. В какие-то моменты нам не везло, однако кто бы ещё мог поставить «Мерседес» в подобное положение? За последние семь лет они впервые находятся в сложной ситуации. Мы же просто получаем удовольствие от противостояния. Если всё получится и мы выиграем хотя бы один чемпионат, это станет огромным достижением для нас. Думаю, нам такое по силам», — приводит слова Хорнера PlanetF1.



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