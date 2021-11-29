Президент «Заубера» ушёл из-за недовольства составом пилотов «Альфа Ромео» на сезон-2022

Паскаль Пиччи, председатель правления компании Longbow Finance, владеющей «Заубером», признался, что оставил пост президента Sauber Holding из-за разногласий с руководителем «Альфа Ромео» Фредериком Вассёром по поводу состава пилотов на сезон-2022. Пиччи дал понять, что он остался недоволен тем, что в команду взяли Валттери Боттаса, при этом уволив Антонио Джовинацци.
«Я не хочу быть хоть как-то связанным с менеджментом Фредерика Вассёра в будущем. То, как были выбраны пилоты на 2022 год, стало одной из причин, по которой у меня возникли разногласия с руководством команды. Мне очень жаль, что команду покинул Антонио Джовинацци, но при этом я рад приходу в команду Гуаньюя Чжоу. Я давно знаю этого пилота, знаком с его семьёй, мы даже пытались заполучить его в свою академию, но он выбрал «Рено». Кроме того, я понимаю те спонсорские возможности, которые он предоставляет», — цитирует Паскаля Пиччи итальянская версия издания Motorsport.
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