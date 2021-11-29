Никита Мазепин рассказал, что удивило больше всего в дебютном сезоне в Формуле-1

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, подводя итоги сезона-2021 Формулы-1, рассказал, что больше всего его удивило по ходу дебютного года в серии.



«Больше всего меня удивило то, насколько сильно может отличаться ощущение от машины в зависимости от температуры трассы и направления ветра. От того, как эти характеристики меняются в течение дня, кардинально меняется и поведение машины.



Какой этап понравился больше всего? Без сомнений, гонка в Сочи. Выступление перед родными болельщиками не сравнится ни с чем. Ты гоняешься перед людьми твоей культуры, которые выросли в тех же местах, что и ты. Это связывает с болельщиками на совершенно другом уровне», — сказал Мазепин в интервью пресс-службе «Хааса».