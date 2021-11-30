Русинов: в WEC выступать не планирую, чтобы сконцентрироваться на менеджменте команды

Руководитель гоночной команды G-Drive Racing Роман Русинов прокомментировал решение коллектива вернуться в чемпионат мира по гонкам на выносливость, а также тот факт, что он сам не войдёт в состав гоночного экипажа.



«Окончательная программа выступлений ещё формируется, но уже сейчас мы объявляем о возвращении в FIA WEC, а также участии в «24 часах Дайтоны». Состав пилотов мы объявим чуть позднее – сейчас идёт активная работа по подбору гонщиков в наши экипажи, мы должны всё тщательно взвесить и принять правильные решения. Могу лишь отметить, что в FIA WEC в качестве пилота я выступать не планирую, чтобы сконцентрироваться на менеджменте команды», — приводит слова Русинова официальный сайт команды.



«Сезон-2022 особенный для G-Drive Racing – он станет юбилейным, 10-м в истории нашей команды. В следующем году мы также в 10-й раз выступим в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана». За эти годы мы добились множества побед в гонках и чемпионатах, переписав рекорды LMP2 и обеспечив себе репутацию сильнейшей команды в этом классе. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом и уже начали активную подготовку к следующему сезону, который будет для нашей команды, пожалуй, самым насыщенным в истории», — добавил руководитель проекта G-Drive Racing Александр Крылов.