В «Ред Булл» пожаловались на односторонние решения ФИА при борьбе за титул

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко выразил мнение, что в нынешнем сезоне ФИА порой принимает односторонние решения, которые идут на пользу «Мерседесу».

«Когда в «Мерседесе» увидели, что мы на том же уровне или даже быстрее, то сначала придумали «гнущиеся крылья», а потом и другие ложные аргументы. Мы восприняли эти действия как очень неспортивный жест, после чего тоже начали обращать внимание на происходящее в «Мерседесе». Это тоже часть игры.



Битва в этом году очень напряжённая, и кое-кто использует другие команды в этой борьбе. Если «Мерседес» не сам подаёт протесты, то ему помогают близкие команды. Иногда это был «Макларен», потом — «Астон Мартин».



Мы чувствуем некоторую односторонность в решениях. В то же время мы проводили обсуждения с ФИА и «Либерти», поэтому я бы сказал, что в какой-то мере это часть игры», – цитирует Марко Motorsport.