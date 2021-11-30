«КАМАЗ-мастер» выступил с заявлением после отстранения «МАЗа» от «Дакара»

Команда «КАМАЗ-мастер» выпустила официальное заявление на фоне решения организаторов ралли-марафона «Дакар» исключить их числа участников белорусский гоночный коллектив «МАЗ-СПОРТавто».



«В воскресенье, 28 ноября, после презентации ралли «Дакар-2022» многие болельщики нашей дисциплины были удивлены отсутствием экипажей белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» в списке участников грузового зачёта на сайте ралли-рейда.



Лидер «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович заявил агентству Sputnik Беларусь, что для команды стало неожиданностью решение организаторов ралли-рейда «Дакар-2022» исключить коллектив из списка участников соревнований.



Мы выражаем поддержку нашим друзьям-спортсменам из Беларуси и надеемся, что совместно с организаторами гонки они смогут решить возникшие проблемы и будут участвовать в соревновании, которое при их участии, несомненно, будет ярче и интереснее», — гласит заявление «КАМАЗ-мастера».

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