Чех Алеш Лопрайс поддержал команду «МАЗа», отстранённую от «Дакара»

Знаменитый чешский гонщик, многократный участник ралли-марафона «Дакар», победитель ралли-марафона «Шёлковый путь» Алеш Лопрайс выступил в поддержку белорусской команды «МАЗ-спортАВТО», чьи экипажи неожиданно исключили из числа участников «Дакара»-2022.



«Мы бы хотели поддержать «МАЗ-спортАВТО» в их стремлении стать участниками предстоящего ралли «Дакар»-2022. Политика не должна никак влиять на спорт. Ребята, мы с вами! #MAZ4DKR2022», — написал Лопрайс в своём аккаунте в «Инстаграме».

Отметим, что организаторы ралли-марафона «Дакар» не сделали никаких официальных заявлений, однако считается, что такое решение связано с европейскими санкциями против Беларуси и ряда её предприятий, включая «МАЗ».