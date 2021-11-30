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Вассёр — о подписании Чжоу: нам уже позвонило больше спонсоров, чем за последние 25 лет

Вассёр — о подписании Чжоу: нам уже позвонило больше спонсоров, чем за последние 25 лет
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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр поделился о финансовой отдаче от приглашения китайского пилота Гуаньюя Чжоу. Первый в истории Формулы-1 гонщик из Китая начнёт выступать за команду со следующего сезона.

«Я не хочу говорить цифры, которые мы получим в качестве поддержки от команды Чжоу. Дело вовсе не в этих деньгах, а в том интересе, который был вызван подписанием Гуаньюя. Это огромная возможность для нашей компании.

За последние несколько недель нам уже позвонило больше спонсоров, чем за последние 25 лет. Ведь для всех, включая наших нынешних спонсоров, это тоже огромная возможность. Но всё это будет работать только в том случае, если Чжоу будет удачно выступать. Посмотрите, как он хорош в Формуле-2. Мне кажется, он сможет делать то же самое в Формуле-1», — цитирует Вассёра GrandPX.

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