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Никита Мазепин поделился ожиданиями от Гран-при Саудовской Аравии

Никита Мазепин поделился ожиданиями от Гран-при Саудовской Аравии
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин поделился ожиданиями от Гран-при Саудовской Аравии. Напомним, предпоследний этап нынешнего сезона пройдёт с 3 по 5 декабря.

«Читая про Джидду, кажется, что это очень сложная трасса. Но думаю, что я и моя шея хорошо готовы после длинного сезона. Я чувствую, что хорошо адаптировался к этой машине и с нетерпением жду возможности увидеть, что ждёт нас на трассе.

Будет ли нагрузка на шины рекордной из-за большого количества поворотов? Это зависит от характеристик асфальта. Время прохождения круга у разных машин будет разным. Думаю, у нас будет хороший уик-энд.

В этом году мы уже выступали на трассах с тремя зонами DRS, но в Джидде есть и длинные прямые. В этом году мы довольно быстры на прямых, что, опять же, может сделать наш уик-энд хорошим», — цитирует Мазепина пресс-служба «Хааса».

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