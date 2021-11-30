Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин поделился ожиданиями от Гран-при Саудовской Аравии. Напомним, предпоследний этап нынешнего сезона пройдёт с 3 по 5 декабря.



«Читая про Джидду, кажется, что это очень сложная трасса. Но думаю, что я и моя шея хорошо готовы после длинного сезона. Я чувствую, что хорошо адаптировался к этой машине и с нетерпением жду возможности увидеть, что ждёт нас на трассе.



Будет ли нагрузка на шины рекордной из-за большого количества поворотов? Это зависит от характеристик асфальта. Время прохождения круга у разных машин будет разным. Думаю, у нас будет хороший уик-энд.



В этом году мы уже выступали на трассах с тремя зонами DRS, но в Джидде есть и длинные прямые. В этом году мы довольно быстры на прямых, что, опять же, может сделать наш уик-энд хорошим», — цитирует Мазепина пресс-служба «Хааса».