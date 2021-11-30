«Макс немного сгладил агрессию». Риккардо — про изменения в гоночном стиле Ферстаппена
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Гонщик «Макларена» Даниэль Риккардо поделился мнением о гоночном стиле пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, с которым раньше выступал вместе. Риккардо отметил, что Ферстаппен снизил уровень агрессии.
«Я не уверен, что мой опыт в качестве партнёра Макса по команде как-то может повлиять на оценку. Напарник ты или нет, все мы понимаем, какой стиль у Ферстаппена, как он пилотирует. Думаю, он всегда проявлял агрессивный подход, однако со временем Макс повзрослел и стал реже попадать в аварии. Так что я считаю, что он немного сгладил агрессию, но она всё ещё присутствует. В целом же подход Ферстаппена остался прежним. В каком-то смысле я всегда это уважал – ты понимаешь, что Макс будет гоняться жёстко», – цитирует Риккардо Motorsport.
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