Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Роберт Шварцман: без сомнений, я останусь в семье «Феррари»

Роберт Шварцман: без сомнений, я останусь в семье «Феррари»
Комментарии

Российский гонщик команды «Према» и академии «Феррари» Роберт Шварцман рассказал, как обстоят дела с развитием его карьеры в следующем сезоне. Шварцман покинет Формулу-2 по окончании 2021 года, при этом в следующем сезоне он точно не станет боевым пилотом Формулы-1.

«Если честно, я ещё не знаю про планы на будущее. Ещё ничего не подписано, ничего не подтверждено. Очевидно, что я останусь в семье «Феррари», это без сомнений — но мы ещё должны вместе решить, какой именно путь я изберу на 2022-й. Но я надеюсь, что это будет хороший и интересный путь, на котором я смогу чему-то научиться. Это точно будет что-то новое для меня, и этот путь должен дать мне хорошие шансы прийти в Формулу-1 через год», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».

Что помешало Шварцману попасть в Формулу-1 и так ли он силён? Отвечает босс россиянина Что помешало Шварцману попасть в Формулу-1 и так ли он силён? Отвечает босс россиянина
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021