Роберт Шварцман: без сомнений, я останусь в семье «Феррари»

Российский гонщик команды «Према» и академии «Феррари» Роберт Шварцман рассказал, как обстоят дела с развитием его карьеры в следующем сезоне. Шварцман покинет Формулу-2 по окончании 2021 года, при этом в следующем сезоне он точно не станет боевым пилотом Формулы-1.
«Если честно, я ещё не знаю про планы на будущее. Ещё ничего не подписано, ничего не подтверждено. Очевидно, что я останусь в семье «Феррари», это без сомнений — но мы ещё должны вместе решить, какой именно путь я изберу на 2022-й. Но я надеюсь, что это будет хороший и интересный путь, на котором я смогу чему-то научиться. Это точно будет что-то новое для меня, и этот путь должен дать мне хорошие шансы прийти в Формулу-1 через год», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».
- 30 ноября 2021
-
19:05
-
18:38
-
18:21
-
18:06
-
17:41
-
16:23
-
15:38
-
15:15
-
13:46
-
13:34
-
13:20
-
11:55
-
10:59
-
09:54
-
09:35
-
01:04
- 29 ноября 2021
-
23:52
-
22:44
-
21:58
-
20:57
-
20:04
-
18:27
-
17:28
-
16:30
-
15:30
-
14:10
-
13:23
-
12:15
-
10:55
-
09:54
- 28 ноября 2021
-
23:54
-
22:53
-
21:35
-
20:23
-
19:32