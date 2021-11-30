Роберт Шварцман: без сомнений, я останусь в семье «Феррари»

Российский гонщик команды «Према» и академии «Феррари» Роберт Шварцман рассказал, как обстоят дела с развитием его карьеры в следующем сезоне. Шварцман покинет Формулу-2 по окончании 2021 года, при этом в следующем сезоне он точно не станет боевым пилотом Формулы-1.

«Если честно, я ещё не знаю про планы на будущее. Ещё ничего не подписано, ничего не подтверждено. Очевидно, что я останусь в семье «Феррари», это без сомнений — но мы ещё должны вместе решить, какой именно путь я изберу на 2022-й. Но я надеюсь, что это будет хороший и интересный путь, на котором я смогу чему-то научиться. Это точно будет что-то новое для меня, и этот путь должен дать мне хорошие шансы прийти в Формулу-1 через год», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».