Организаторы «Дакара» подтвердили, что «МАЗ» не допущен до гонки из-за санкций

Организаторы ралли-марафона «Дакар» из компании A.S.O. официально подтвердили, что белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» не сможет принять участие в гонке 2022 года и что это связано с санкциями, которым был подвергнут Минский автомобильный завод. В заявлении для «Чемпионата» организаторы подчеркнули, что были вынуждены убрать экипажи мазовцев из стартового листа по решению французских властей — A.S.O. базируется во Франции. Три экипажа «МАЗ-СПОРТавто» находились в предварительном списке участников грузового зачёта, однако затем пропали из него, что стало неожиданностью для самой белорусской команды.

«Вследствие мер, принятых Европейским союзом и затрагивающих различные белорусские юридические лица, включая автопроизводителя МАЗ, французские власти проинформировали организаторов «Дакара», что для МАЗа юридически невозможно принять участие в гонке 2022 года. Организаторы «Дакара» были вынуждены проинформировать МАЗ об этом решении», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову в пресс-службе A.S.O.