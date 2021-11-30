«Никто не знает, куда отправляется». Деймон Хилл — о трассе Гран-при Саудовской Аравии

Чемпион мира 1996 года, а ныне эксперт Деймон Хилл поделился мыслями о трассе в Джидде, где с 3 по 5 декабря состоится Гран-при Саудовской Аравии.



«Судя по всему, езда на этой трассе станет большим вызовом. Я немного беспокоюсь о скорости, так как зоны вылета там не такие большие. Высокий риск, высокая опасность. Как гонщик, на такие вещи всегда обращаешь внимание.



Эта трасса очень необычна. Мог бы сравнить её с Баку, но меня отчитал Росс Браун, сказав, что это совсем не так. Мне кажется, что трасса сочетает в себе что-то среднее между Сингапуром и Баку.



Это совершенно неизвестное место, никто не знает, куда отправляется, и это здорово. И всё это будет в решающий момент чемпионата», — приводит слова Хилла F1i.

Новость по теме Ферстаппен высказался о предстоящем ГП Саудовской Аравии, где он может завоевать титул