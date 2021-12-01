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Райкконен: без меня борьба за титул не такая напряжённая

Райкконен: без меня борьба за титул не такая напряжённая
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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился мнением о борьбе за титул между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном.

«Конечно, ситуация не такая напряжённая, ведь я не участвую в борьбе. Мне всё равно. Выиграет тот, у кого окажется больше очков после финиша последней гонки сезона. Если говорить серьёзно, то если соперники близки, всегда происходят плотные битвы. Кто-то будет недоволен сегодня, другой пилот — завтра. Думаю, из этого сделали большую историю, хотя на самом деле происходило не так много всего. Но, думаю, это не Формула-1, а СМИ», — приводит слова Кими Райкконена GPFans.

Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». На счету Макса 341,5 очка. На втором месте находится пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (333,5) — разрыв между ними в настоящее время составляет восемь баллов. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (203).

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