Штайнер: в следующем году «Хаас» вернётся на уровень 2016 года и начнёт новое восхождение

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о трудностях, с которыми столкнулась команда из-за решения не дорабатывать авто, а сосредоточиться на подготовке к следующему сезону.



«Конечно, задним умом все сильны. Теперь я понимаю, что мог бы сделать что-нибудь иначе, потому что знаю лучше, как всё проходило. Но в целом считаю, что всё было правильно. Это был тяжёлый сезон, и мы это понимали с самого начала. Но я бы не стал делать что-то совершенно по-другому. Разве что какие-то мелочи, а так нет. Думаю, что в следующем году мы снова вернёмся на тот уровень, на котором были в 2016-м и начнём новое восхождение», — приводит слова Штайнера RaceFans.

Ранее пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался о предстоящем выступлении команды на Гран-при Саудовской Аравии.