Марко эмоционально отреагировал на вопрос о досрочном завоевании титула Ферстаппеном

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о предстоящем выступлении команды на Гран-при Саудовской Аравии.
«В Бразилии у нас не было шансов. В Катаре мы допустили ошибку с настройкой. Однако мы всё ещё впереди. Теперь будем сражаться в Джидде. У Макса хорошие шансы. Поверьте, наши сотрудники работают на пределе. Макс тренируется на симуляторе. То, что он никогда не был на местной трассе, для него почти не имеет никакого значения», — приводит слова Марко Racingnews365.
Хельмут также ответил на вопрос о возможности Макса Ферстаппена завоевать титул досрочно:
«Пожалуйста, оставьте меня в покое с этими расчётами! Или мне вам напомнить о 50 очках, которые Макс потерял не по своей вине? В «Мерседесе» ломается только Валттери Боттас. А вот с Хэмилтоном никогда ничего не случается».
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