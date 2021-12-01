В «Ред Булл» допустили, что Макс Ферстаппен получит штраф за мотор на Гран-при Абу-Даби

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко выступил с опровержением недавних публикаций в СМИ, согласно которым на Гран-при Саудовской Аравии пилот команды Макс Ферстаппен может получить новый двигатель и таким образом потерять позиции на стартовой решётке.

«Замена двигателя в Саудовской Аравии на данный момент не планируется. Если это произойдёт, то только в Абу-Даби», — приводит слова Марко F1-Insider.



Гран-при Саудовской Аравии пройдёт с 3 по 5 декабря. Заключительный этап в ОЭА состоится с 10 по 12 декабря.

Напомним, Ферстаппен возглавляет общий зачёт пилотов «Королевских гонок». В активе Макса 351,5 очка. На втором месте гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (343,5). Замыкает тройку лучших ещё один представитель «Мерседеса» Валттери Боттас (203).