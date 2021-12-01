Хорнер: что бы ни случилось в концовке, мы будем знать, что отдали всё, что в наших силах

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о заключительных Гран-при Формулы-1 нынешнего сезона.
«Мы отправляемся на Гран-при Саудовской Аравии. Насколько я понял, местная трасса выглядит просто безумно. Она кажется невероятно быстрой, а первый сектор похож на «Сузуку», но со стенами! Нас ожидает грандиозный вызов. Уверен, будет много эмоций и драматичной борьбы.
Кроме того, мы собираемся очень внимательно следить за гонкой Формулы-2. На бумаге преимущество получит тот, у кого больше мощности, и поэтому кажется, будто перевес будет у «Мерседеса». Похоже, что они тоже так думают.
Затем отправимся в Абу-Даби, где в 2020-м мы стали первой командой с 2013 года, сумевшей обыграть «Мерседес». Однако трасса была существенно изменена. В любом случае мы будем готовиться как можно лучше, чтобы выступить на максимуме.
Что бы ни случилось в конце этого чемпионата, мы будем знать, что отдали всё, что было в наших силах. Гонки в этом году были невероятными, и соперничество получилось напряжённым. Да, порой мы расходились во мнении, но такая борьба привлекает огромную аудиторию», — приводит слова Хорнера RedBull.com.
Гран-при Саудовской Аравии пройдёт с 3 по 5 декабря. Заключительный этап в ОАЭ состоится с 10 по 12 декабря.
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