Хорнер: что бы ни случилось в концовке, мы будем знать, что отдали всё, что в наших силах

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о заключительных Гран-при Формулы-1 нынешнего сезона.



«Мы отправляемся на Гран-при Саудовской Аравии. Насколько я понял, местная трасса выглядит просто безумно. Она кажется невероятно быстрой, а первый сектор похож на «Сузуку», но со стенами! Нас ожидает грандиозный вызов. Уверен, будет много эмоций и драматичной борьбы.



Кроме того, мы собираемся очень внимательно следить за гонкой Формулы-2. На бумаге преимущество получит тот, у кого больше мощности, и поэтому кажется, будто перевес будет у «Мерседеса». Похоже, что они тоже так думают.

Затем отправимся в Абу-Даби, где в 2020-м мы стали первой командой с 2013 года, сумевшей обыграть «Мерседес». Однако трасса была существенно изменена. В любом случае мы будем готовиться как можно лучше, чтобы выступить на максимуме.



Что бы ни случилось в конце этого чемпионата, мы будем знать, что отдали всё, что было в наших силах. Гонки в этом году были невероятными, и соперничество получилось напряжённым. Да, порой мы расходились во мнении, но такая борьба привлекает огромную аудиторию», — приводит слова Хорнера RedBull.com.



Гран-при Саудовской Аравии пройдёт с 3 по 5 декабря. Заключительный этап в ОАЭ состоится с 10 по 12 декабря.