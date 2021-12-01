Эксперты подсчитали разницу между двигателями команд Формулы-1

Эксперты подсчитали разницу в двигателях команд Формулы-1. По оценкам аналитиков, чьими данными располагает испанское издание AS, лучший мотор по-прежнему у «Мерседеса».
Второй идёт «Хонда». Разница на один круг в среднем составляет 0,2 секунды. Полсекунды «Мерседесу» уступает двигатель «Феррари» и 0,7 секунды — силовой агрегат «Рено».
Эксперты оценивали мощность двигателей на момент старта сезона-2021 и полагают, что с тех пор отставание мотора «Рено» могло стать больше, так как все их конкуренты внедряли новые виды топлива и прогрессировали, в то время как французы сохраняли одну и ту же силовую установку с 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Мерседес» намерен улучшить двигатель на авто Валттери Боттаса, чтобы помочь ему обойти Ферстаппена. В «Мерседесе» собираются использовать специальный режим и доработать двигатель таким образом, чтобы никак не нарушать регламент ФИА, что позволит Боттасу избежать штрафных санкций.
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