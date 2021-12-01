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Мазепин потренировался перед Гран-при Саудовской Аравии в академии Сироткина

Мазепин потренировался перед Гран-при Саудовской Аравии в академии Сироткина
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин в преддверии Гран-при Саудовской Аравии провёл тренировку в гоночной академии S35, которая принадлежит Сергею Сироткину.

«Сегодня к нам в академию приехал Никита Мазепин. Он активно готовится к Гран-при Саудовской Аравии, поэтому решил проехать тренировку на симуляторе», — написал в «сториз» своего «инстаграма» Сироткин.

Недавно Сироткин в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал, что в следующем году планирует создать собственную команду в чемпионате России по картингу, которая будет собрана из учеников его академии. Также Сироткин с командой планирует дебютировать в 2023 году в Формуле-4.

Никите Мазепину осталось провести две гонки в текущем сезоне Формулы-1.

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