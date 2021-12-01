Организаторы «Дакара» официально известили «МАЗ» о недопуске на «Дакар»

Белорусская гоночная команда «МАЗ-СПОРТавто» заявила, что только сегодня, 1 декабря, получила официальное сообщение, что её не допустят до старта ралли-марафона «Дакар»-2022.



«Только что компания A.S.O. (Amaury Sport Organisation) – организатор ралли «Дакар» — официально сообщила о том, что спортивная команда «МАЗ-СПОРТавто» не будет допущена к участию в ралли «Дакар-2022». Подробности ожидайте позже», — написала белорусская команда в своём аккаунте в «Инстаграме».



Три экипажа белорусской команды фигурировали в предварительном стартовом листе «Дакара», однако затем внезапно из него пропали. Позднее стало известно, что «МАЗ-СПОРТавто» исключили из числа участников «Дакара» по требованию французских властей из-за наложенных на «МАЗ» санкций со стороны Евросоюза.