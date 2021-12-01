«Ред Булл» нанял 45 сотрудников из «Мерседеса» в моторное подразделение
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«Ред Булл» нанял в своё моторное подразделение 170 сотрудников, 45 из которых пришли из «Мерседеса», сообщает Auto Motor und Sport.
Также сообщается, что «Ред Булл» собирается побороться за право классифицироваться в качестве «новичка» среди разработчиков двигателей к сезону-2026, когда в силу должен вступить новый моторный регламент. Предполагается, что работы начнутся с середины 2022 года. К тому времени большинство запретов на работу для будущих инженеров «Ред Булл» истекут.
Если в конечном счёте «Ред Булл» объединит усилия с «Порше», это может вызвать проблемы. «Мерседес», «Феррари» и «Рено» уже заявили, что они не согласны с тем, чтобы две команды развивались параллельно в течение некоторого времени, а затем объединили свои результаты.
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