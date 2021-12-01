Боттас рассказал, как зациклился на своём весе и однажды чуть не довёл себя до изнеможения

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал о сложном периоде в жизни в 2014 году, когда он зациклился на собственном весе.
«В середине сезона я попал в довольно тяжёлое состояние перенапряжения, которое было вызвано исключительно моим собственным упрямством. Именно тогда я свёл вес к минимуму, и это немного выбило меня из колеи.
Мне приходилось вставать на весы каждое утро и вечер. Они всегда показывали всё меньше и меньше. Это давало мне хорошие ощущения.
В какой-то момент я почувствовал, что у меня заканчивается энергия. Вся моя жизнь была посвящена Формуле-1 и ничему другому. Иногда возникали мысли, что мне не очень нравилась эта работа. Зимой я начал думать, не уйти ли мне.
У меня начались физические проблемы. Я стал очень легко уставать. Затем появилась бессонница. Каждое утро вставал в 4 утра и не мог заснуть. Начались психические расстройства. Когда физическая сторона настолько истощила всё ваше тело, у вас начинают заканчиваться психические ресурсы.
Как-то мы с моей девушкой готовились к полёту на самолёте. Она сказала: «Надеюсь, полёт пройдёт хорошо». Я ответил что-то в духе: «Если он упадёт, то что изменится? Тогда я просто исчезну отсюда». Начали приходить мысли, что ничего не имеет значения», — приводит слова Боттаса Iltalehti.
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