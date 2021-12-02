В Саудовской Аравии показали, как построили трассу Ф-1 за полгода

Официальный аккаунт Гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии опубликовал в «Инстаграме» таймлапс строительства трассы «Джидда» с апреля по сегодняшний день.
Публикация доступна в «инстаграме» saudiarabiangp.
В нынешнем сезоне Гран-при Саудовской Аравии дебютирует в календаре чемпионата мира. Проведение этапа запланировано на 5 декабря. Первый в истории этап в этой ближневосточной стране состоится в Джидде на городской трассе.
«Джидда» станет самой длинной среди городских трасс и второй по протяжённости в нынешнем календаре — 6,175 км. Длиннее только «Спа-Франкоршам» — 7,004 км.
Трасса будет состоять из 27 поворотов: 16 левых и 11 правых. Её ширина будет составлять от 11 до 15 метров. При этом трасса станет также самой быстрой среди городских — в среднем автомобили будут развивать скорость 250 км/ч. Помимо этого, на дистанции будут три потенциальных зоны DRS.
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