Россиянка Нифонтова выступила в поддержку МАЗа после отстранения белорусов от «Дакара»

Российская мотогонщица Анастасия Нифонтова поддержала «МАЗ-СПОРТавто» после того, как белорусскую команду исключили из состава участников ралли-марафона «Дакар»-2022.
«Я/Мы «МАЗ-СПОРТавто».
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Вот уже который день мировое рейдовое сообщество в недоумении. Белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» в полном составе пропала из списков участников ралли «Дакар», затем два дня полной тишины в эфире с обеих сторон. И, к сожалению, самые мерзкие догадки подтвердились… Организаторы официально заявили, что из-за введённых в июне/июле ряда санкций (в том числе против Минского Автомобильного Завода) не могут допустить команду к старту «Дакара»-2022.
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Честно говоря, очень сложно смотреть на ситуацию со стороны не включая эмоции. А они ой как кипят внутри! Никогда бы не подумала, что политика и все эти грязные игры смогут на столько вмешаться в наш спорт. До этого лишали флага, гимна и других национальных знаков отличия, но чтобы вот так.
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Не хочу здесь кого-то обвинять и разводить словоблудие на тему кто во всём виноват. Это можно делать только зная все нюансы (в том числе юридические) и разбираясь в теме на 100%, пост для другого…
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Я хочу сказать, что без команды «МАЗ-СПОРТавто» лично для меня на этом «Дакаре» грузового зачёта не будет! При всём искреннем уважении к пилотам «Камаз Мастер». Думаю, что и самому КАМАЗу эта гонка не принесёт того удовлетворения, которое получают спортсмены в борьбе с сильным соперником.
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Хочу выразить свою поддержку Сергею Вязовичу и всей его команде!!! Спорт должен быть вне политики.
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Друзья, а ещё вчера у команды «МАЗ-СПОРТавто» был день рождения! Давайте вместо злобных комментов с проклятиями в адрес тех, из-за кого такое происходит, завалим ребят словами поддержки. Я верю, что добрая энергия сильнее злой!», — написала спортсменка «Вконтакте».
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