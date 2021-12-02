Экклстоун считает, что Хэмилтон должен был завершить карьеру из уважения к Шумахеру

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказал мнение о том, что пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон должен был завершить карьеру перед этим сезоном из уважения к бывшему немецкому пилоту Михаэлю Шумахеру.
«Не думаю, что Хэмилтон превзойдёт Шумахера в величии, если станет восьмикратным чемпионом мира. Вообще, я удивлён, что в начале года Льюис не сказал: «Я завершаю карьеру. Не хочу выиграть больше гонок и титулов, чем Михаэль», — приводит слова Экклстоуна RTL.
На сегодняшний день общий зачёт пилотов «Королевских гонок» возглавляет Макс Ферстаппен. На счету голландца 341,5 очка. На втором месте пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (333,5) — разрыв между ними, таким образом, в настоящее время составляет восемь баллов. Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (203).
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