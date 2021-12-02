Хилл: не хочется, чтобы сезон Ф-1 закончился аварией между Ферстаппеном и Хэмилтоном

Чемпион мира 1996 года, а ныне эксперт Деймон Хилл считает, что противостояние между пилотом команды «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном и гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном не должно в этом сезоне заканчиваться аварией. Напомним, спортсмены уже дважды сталкивались друг с другом в этом году.

«Для «Формулы-1» это стало бы печальным итогом. У меня есть ощущение, что финал должен быть решён по спортивному принципу. Хочется закончить этот сезон с ощущением, что это был великий чемпионат, за который боролись два достойных соперника, в котором победил лучший человек из лучшей команды.

Допустим, Макс лидирует и дело доходит до борьбы колесо в колесо. В этом случае искушение действовать агрессивно чрезвычайно велико, ему очень сложно сопротивляться.



Вопрос в том, как спорт может предотвратить подобное. У нас уже было много противоречивых финалов. Может, нужно чётко указать, что спортсмен потеряет очки в случае, если столкновение будет признано несправедливым. Вероятно, это единственный способ избежать подобного», — приводит слова Хилла Autosport.