Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 3 декабря, на уличной трассе в Джидде состоятся пятничные тренировки 21-го этапа сезона-2021 Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии. Первая сессия свободной практики стартует в 16:30 по московскому времени, вторая начнётся в 20:00.
После 20-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин пока не набрал ни одного очка и занимает 21-ю позицию.
«Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1
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