Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Квалификация. Онлайн-трансляция
Поделиться
Сегодня, 4 декабря, состоится квалификация 20-го этапа сезона-2021 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии. Этап принимает уличный автодром в Джидде. Начало квалификации запланировано на 20:00 по московскому времени.
После 20-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин, являющийся четвёртым в истории россиянином, выступающим в Формуле-1, пока не набрал ни одного очка и занимает 21-ю позицию.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по гиперссылке:
Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии. Онлайн-трансляция квалификации
Комментарии
- 4 декабря 2021
-
19:00
-
18:57
-
18:15
-
18:05
-
17:42
-
16:59
-
16:36
-
16:23
-
15:02
-
13:40
-
13:00
-
12:53
-
12:00
-
11:58
-
10:50
-
10:04
-
01:19
- 3 декабря 2021
-
23:58
-
23:37
-
23:27
-
23:17
-
22:55
-
22:42
-
22:39
-
22:04
-
21:00
-
20:53
-
19:04
-
19:00
-
18:55
-
18:30
-
18:15
-
17:32
-
16:14
-
16:01
Партнерский контент