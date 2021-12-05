Формула-2. Саудовская Аравия. Третья гонка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 5 декабря, состоится третья — основная гонка седьмого этапа Формулы-2 сезона-2021, которая пройдёт на уличной трассе в Джидде. Начало гонки запланировано на 17:25 по московскому времени.
В серии выступает один российский пилот — пилот Академии «Феррари» и программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман, представляющий итальянскую команду «Према».
Сезон-2021 Формулы-2 проходит по новым правилам: основной гонке предшествуют две спринтерские, в каждой из которых топ-10 стартовой решётки перевёрнута (относительно результатов квалификации и первой гонки соответственно).
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за которой вы сможете по нижеприведённой ссылке:
Формула-2. Саудовская Аравия. Третья гонка. Текстовая трансляция
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