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«Мерседес» призвали разорвать контракт с новым спонсором, ответственным за гибель людей

«Мерседес» призвали разорвать контракт с новым спонсором, ответственным за гибель людей
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Команда Формулы-1 «Мерседес» оказалась под волной критики из-за нового партнёрского соглашения, сообщает The Guardian. Ранее немецкий коллектив заключил контракт с компанией Kingspan.

Как выяснилось, именно эта фирма была поставщиком облицовочного материала в здании Grenfell Tower в Лондоне. В 2017 году в этом 24-этажном доме произошёл пожар, в результате которого погиб 71 человек и ещё 74 получили ожоги и травмы.

Выжившие в том пожаре призвали команду отказаться от спонсорского соглашения.

«Kingspan сыграл сыграл центральную роль в причинении боли и страданий, которые мы испытываем сегодня, и должна быть определённая степень общественного осуждения безрассудства и беззаботности Kingspan в отношении человеческих жизней», — гласит письмо группы выживших при пожаре, адресованное Тото Вольфу.

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