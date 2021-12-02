«Мерседес» призвали разорвать контракт с новым спонсором, ответственным за гибель людей

Команда Формулы-1 «Мерседес» оказалась под волной критики из-за нового партнёрского соглашения, сообщает The Guardian. Ранее немецкий коллектив заключил контракт с компанией Kingspan.
Как выяснилось, именно эта фирма была поставщиком облицовочного материала в здании Grenfell Tower в Лондоне. В 2017 году в этом 24-этажном доме произошёл пожар, в результате которого погиб 71 человек и ещё 74 получили ожоги и травмы.
Выжившие в том пожаре призвали команду отказаться от спонсорского соглашения.
«Kingspan сыграл сыграл центральную роль в причинении боли и страданий, которые мы испытываем сегодня, и должна быть определённая степень общественного осуждения безрассудства и беззаботности Kingspan в отношении человеческих жизней», — гласит письмо группы выживших при пожаре, адресованное Тото Вольфу.
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