Сейфти-кар и медицинский автомобиль Формулы-1 перекрасили в честь ГП Саудовской Аравии
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Сейфти-кар и медицинский автомобиль Формулы-1 получили слегка обновлённую раскраску в честь дебютирующего в чемпионате Гран-при Саудовской Аравии. На уличной трассе в Джидде будут использоваться автомобили «Астон Мартин». Обычно они раскрашены в тёмно-зелёный цвет, однако на сей раз ливрея изменена на светло-зелёный — чтобы соответствовать цветам государственного флага Саудовской Аравии.
Посмотреть фотографию сейфти-кара и медицинского автомобиля можно в «твиттере» журналиста Ходра Рави.
В пятницу, 3 декабря, на уличной трассе в Джидде состоятся пятничные тренировки 21-го этапа сезона-2021 Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии. Первая сессия свободной практики стартует в 16:30 по московскому времени, вторая начнётся в 20:00.
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