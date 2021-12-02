Сейфти-кар и медицинский автомобиль Формулы-1 перекрасили в честь ГП Саудовской Аравии

Сейфти-кар и медицинский автомобиль Формулы-1 получили слегка обновлённую раскраску в честь дебютирующего в чемпионате Гран-при Саудовской Аравии. На уличной трассе в Джидде будут использоваться автомобили «Астон Мартин». Обычно они раскрашены в тёмно-зелёный цвет, однако на сей раз ливрея изменена на светло-зелёный — чтобы соответствовать цветам государственного флага Саудовской Аравии.

Посмотреть фотографию сейфти-кара и медицинского автомобиля можно в «твиттере» журналиста Ходра Рави.

В пятницу, 3 декабря, на уличной трассе в Джидде состоятся пятничные тренировки 21-го этапа сезона-2021 Формулы-1 — Гран-при Саудовской Аравии. Первая сессия свободной практики стартует в 16:30 по московскому времени, вторая начнётся в 20:00.