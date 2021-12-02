Феттель вновь поддержал ЛГБТ-сообщество, надев кроссовки с радужным флагом
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель вновь выступил в поддержку ЛГБТ-сообщества перед началом гоночного уик-энда Гран-при Саудовской Аравии. Немецкий гонщик надел кроссовки с радужной вставкой в поддержку меньшинств.
«Провёл предгоночный медиабрифинг Себастьяна Феттеля. Он вновь надел эти кроссовки. Что за парень! Что за союзник ЛГБТ-движения!» — написал в своём «твиттере» руководитель пресс-службы «Астон Мартин» Мэтт Бишоп, опубликовавший фотографию с кроссовками немецкого пилота.
Ранее Феттель уже надевал такие кроссовки в дни Гран-при Венгрии. Тем самым Себастьян протестовал против закона, который запретил в Венгрии обмен информацией, считающейся пропагандой гомосексуализма среди лиц моложе 18 лет.
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