Видео: круг по новой трассе Формулы-1 в Саудовской Аравии за рулём сейфти-кара

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью того, как новую уличную трассу в Джидде опробовал сейфти-кар «Астон Мартин». Гран-при Саудовской Аравии, который пройдёт с 3 по 5 декабря, станет для страны первым в истории, а строительство трассы было завершено непосредственно перед началом гоночного уик-энда.
Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.
Сегодня, 3 декабря, на уличной трассе в Джидде состоятся пятничные тренировки 21-го этапа сезона-2021 Формулы-1. Первая сессия свободной практики стартует в 16:30 по московскому времени, вторая начнётся в 20:00. После 20-го этапа сезона-2021 Формулы-1 в чемпионате мира лидирует голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин пока не набрал ни одного очка и занимает 21-ю позицию.
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