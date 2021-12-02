Ферстаппен: не считаю, что преимущество Хэмилтона в опыте сыграет большую роль

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не считает, что опыт Льюиса Хэмилтона станет решающим фактором в борьбе за титул в сезоне-2021.



«Без лишних разговоров понятно, что на таком этапе карьеры, как у Льюиса, ты будешь лучше подготовлен, чем когда ты борешься за титул в первый или второй раз. Это нормальное явление. Я тоже сейчас чувствую себя более подготовленным и опытным, чем когда впервые сел за руль болида Формулы-1.



Но я не считаю, что в данном случае преимущество Льюиса в опыте сыграет большую роль. Иначе мы бы видели это на протяжении всего сезона. Вообще, как гонщик ты никогда не перестаёшь учиться, неважно, сколько тебе лет, 30, 35 или 40. Гонщик всегда продолжает учиться на получаемом опыте. Опыт не всегда делает тебя быстрее, но ты можешь стать лучше готов к определённого рода ситуациям, потому что будешь лучше понимать происходящее», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.