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Боттас — о Гран-при Саудовской Аравии: моя цель — победа в гонке!

Боттас — о Гран-при Саудовской Аравии: моя цель — победа в гонке!
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Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Саудовской Аравии.

«Очевидно, что моя цель — победа в гонке! Это всегда является целью. Если не выйдет, то нам нужно набрать максимум очков, особенно важно это в борьбе за Кубок конструкторов. Так что мы постараемся провести сильный и чистый уик-энд, и, надеюсь, наберём много очков перед финалом сезоне в Абу-Даби. Думаю, это было бы оптимальным результатом этого Гран-при.

В Саудовской Аравии очень скоростная трасса, местами она очень узкая, наказывающая за ошибки. Я с нетерпением жду возможности ощутить, как там обстоят дела в реальности, это очень интересно», — приводит слова Валттери Боттаса RacingNews365.

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