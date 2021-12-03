Боттас — о Гран-при Саудовской Аравии: моя цель — победа в гонке!
Поделиться
Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Саудовской Аравии.
«Очевидно, что моя цель — победа в гонке! Это всегда является целью. Если не выйдет, то нам нужно набрать максимум очков, особенно важно это в борьбе за Кубок конструкторов. Так что мы постараемся провести сильный и чистый уик-энд, и, надеюсь, наберём много очков перед финалом сезоне в Абу-Даби. Думаю, это было бы оптимальным результатом этого Гран-при.
В Саудовской Аравии очень скоростная трасса, местами она очень узкая, наказывающая за ошибки. Я с нетерпением жду возможности ощутить, как там обстоят дела в реальности, это очень интересно», — приводит слова Валттери Боттаса RacingNews365.
Комментарии
- 3 декабря 2021
-
00:45
- 2 декабря 2021
-
23:56
-
23:34
-
23:28
-
23:22
-
22:56
-
21:55
-
21:00
-
19:57
-
18:54
-
17:46
-
16:07
-
15:17
-
14:10
-
12:31
-
11:46
-
10:42
-
09:54
-
00:30
- 1 декабря 2021
-
23:55
-
22:29
-
21:18
-
20:27
-
19:34
-
18:00
-
17:55
-
17:11
-
15:53
-
15:10
-
13:52
-
12:59
-
12:37
-
11:29
-
10:42
-
09:59
Партнерский контент