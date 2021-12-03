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Экклстоун: все, с кем я разговариваю, надеются, что Ферстаппен станет чемпионом

Экклстоун: все, с кем я разговариваю, надеются, что Ферстаппен станет чемпионом
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о борьбе за титул нынешнего сезона «Королевских гонок», которая ведётся между пилотом команды «Мерседес» Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном, представляющим «Ред Булл».

«Ферстаппен и Хэмилтон оба по-своему очень конкурентоспособны. У обоих есть свой собственный стиль. Фанаты хотят видеть их борьбу. Они не хотят знать до старта, кто победит», –сказал Экклстоун в интервью для RTL.

Экклстоун признался, что поставил на Ферстаппена.

«Надеюсь, я не потеряю свои деньги. Все, с кем я разговариваю, надеются, что Ферстаппен станет чемпионом. Было бы здорово увидеть, как кто-то другой выиграет чемпионат мира в этом году. Что касается возможных аварий между ними, то, конечно, они возможны. Но думаю, что оба этого не хотят», — заявил Экклстоун.

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