На болидах «Уильямса» и «Альпин» появились посвящения Фрэнку Уильямсу. Фото

Команды Формулы-1 «Уильямс» и «Альпин» приняли решение почтить память легендарного Фрэнка Уильямса, скончавшегося в возрасте 79 лет в конце ноября. На болидах команды будут размещены специальные посвящения.

Посвящение на болиде «Уильямса»:

Фотографию можно посмотреть на станице «Уильямса» в «Инстаграме».

Посвящение на болиде «Альпин»:

Фотографию можно посмотреть на странице «Альпин» в «Инстаграме».

Фрэнк Уильямс являлся значимой фигурой для мирового автоспорта. В 1969 году он организовал свою первую команду в Формуле-1, но вскоре продал её и в 1977 году создал новую под названием Williams Grand Prix Engineering. Постепенно коллектив вышел на доминирующие роли в Формуле-1, выиграв девять Кубков конструкторов.



В 1986 году Уильямс был парализован, но продолжал активно участвовать в делах команды. В 1999 году ему был пожалован титул сэра. Не так давно семья Уильямс полностью отошла от дел, продав команду крупным инвесторам из Канады.