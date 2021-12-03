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Мик Шумахер сделал фото в футболке с радужным изображением перед ГП Саудовской Аравии

Мик Шумахер сделал фото в футболке с радужным изображением перед ГП Саудовской Аравии
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер разместил новый пост на своей странице в «Твиттере» в преддверии старта Гран-при Саудовской Аравии. Мик показал фото с радужным изображением на футболке.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Мика Шумахера в «Твиттере».

Гран-при Саудовской Аравии проходит с 3 по 5 декабря и является предпоследним этапом нынешнего сезона Формулы-1.

Общий зачёт пилотов «Королевских гонок» возглавляет голландец Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл». На счету Макса 351,5 очка. На втором месте Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (343,5). Замыкает тройку лучших ещё один пилот «Мерседеса» Валттери Боттас (203). У Шумахера пока ни одного очка, немец находится на 19-м месте.

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