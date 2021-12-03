Ферстаппен объяснил, почему замена мотора не поможет «Ред Булл» в борьбе с «Мерседесом»
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что у команды нет каких-либо планов по установке нового двигателя на его болид на последних двух этапах сезона Формулы-1.
«У наших двигателей нет такой максимальной мощности, как у «Мерседеса». Зато силовые установки нашей команды более стабильны на протяжении всего срока службы, так что замена мотора не очень поможет.
По крайней мере, с моей стороны никаких вопросов в этом отношении не возникает. Я знаю, что за двигатели есть в нашем распоряжении, и считаю, что мы должны справиться с их помощью», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
Напомним, сегодня, 3 декабря, стартует Гран-при Саудовской Аравии. Начало первой свободной практики запланировано на 16:30 по московскому времени.
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