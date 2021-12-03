Шварцман стал быстрейшим в первой сессии в истории трассы Формулы-1 в Джидде

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман показал лучшее время на тренировке седьмого этапа моносерии, проходящем в рамках гоночного уик-энда Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 на новой трассе в Джидде. Заезды Ф-2 стали первыми, которые приняла трасса, достроенная непосредственно перед началом Гран-при. При этом по неназванной причине старт тренировки неоднократно откладывали.



Квалификация Формулы-2 должна стартовать сегодня в 18:20 мск.



Формула-2. Джидда. Тренировка.



1. Роберт Шварцман — 1:42.653

2. Ральф Бошунг — 1:42.807

3. Дэн Тиктум — 1:42.954

4. Фелипе Другович — 1:43.227

5. Маркус Армстронг — 1:43.249

6. Юри Випс — 1:43.263

7. Гуаньюй Чжоу — 1:43.326

8. Джек Дуэн — 1:43.340

9. Кристиан Лундгор — 1:43.362

10. Оскар Пиастри — 1:43.456

11. Лиам Лоусон — 1:43.493

12. Джехан Дарувала — 1:43.636

13. Тео Пуршер — 1:43.804.