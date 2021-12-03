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Шварцман стал быстрейшим в первой сессии в истории трассы Формулы-1 в Джидде

Шварцман стал быстрейшим в первой сессии в истории трассы Формулы-1 в Джидде
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Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман показал лучшее время на тренировке седьмого этапа моносерии, проходящем в рамках гоночного уик-энда Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 на новой трассе в Джидде. Заезды Ф-2 стали первыми, которые приняла трасса, достроенная непосредственно перед началом Гран-при. При этом по неназванной причине старт тренировки неоднократно откладывали.

Квалификация Формулы-2 должна стартовать сегодня в 18:20 мск.

Формула-2. Джидда. Тренировка.

1. Роберт Шварцман — 1:42.653
2. Ральф Бошунг — 1:42.807
3. Дэн Тиктум — 1:42.954
4. Фелипе Другович — 1:43.227
5. Маркус Армстронг — 1:43.249
6. Юри Випс — 1:43.263
7. Гуаньюй Чжоу — 1:43.326
8. Джек Дуэн — 1:43.340
9. Кристиан Лундгор — 1:43.362
10. Оскар Пиастри — 1:43.456
11. Лиам Лоусон — 1:43.493
12. Джехан Дарувала — 1:43.636
13. Тео Пуршер — 1:43.804.

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