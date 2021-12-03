В «МАЗе» рассказали, как им объяснили исключение из числа участников «Дакара»

Руководитель и боевой пилот белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал, в каких именно формулировках ей отказали в участии в ралли-марафоне «Дакар»-2022. Организаторы гонки связали это решение с санкциями против МАЗа со стороны Евросоюза.
«Санкции Евросоюза изложены очень ловко. Если кратко, то вот какой ответ получили и мы, и организаторы: «Активы любого вида — материальные либо нематериальные, движимые или недвижимые — которые могут использоваться для получения средств, товаров или услуг, будут определяться, как экономические ресурсы. Мы принимаем во внимание, что участие команды «МАЗ» в ралли «Дакар» станет возможностью для рекламы автомобилей этого бренда и потенциально поспособствует росту доходов и преимуществ на зарубежных рынках. Внешний вид бренда будет соответствовать понятию «экономические ресурсы» в соответствии с европейскими правилами».
Это является шоковой ситуацией для меня как спортсмена. Мы едем туда соревноваться и не имеем желания, чтобы нас обзывали экономическим ресурсом. Прежде всего мы — спортивная команда», — заявил Вязович на пресс-конференции в Минске.
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