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Организаторы «Дакара» не хотят возвращать взносы за участие МАЗа

Организаторы «Дакара» не хотят возвращать взносы за участие МАЗа
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Руководитель и боевой пилот белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал, что компания-организатор «Дакара» A.S.O. не торопится возвращать вступительные взносы, несмотря на то что мазовцы были исключены из числа участников ралли-марафона 2022 года.

«Мы предполагали, что у Минского автомобильного завода могут быть проблемы. И нам в этом году очень сильно помогла в регистрации нашей команды Белорусская автомобильная федерация, которая не находится под санкциями. Юридическая сторона вопроса была соблюдена: мы заявлены как спортсмены от БАФ, уплачены стартовые взносы, которые были приняты, прошли все европейские финансовые инстанции — не было никаких препятствий по их получению через банки Европы.

Сумма стартовых взносов исчисляется сотнями тысяч евро. На сегодняшний день эти средства заморожены. Трактовка решения следующая: «Возврат уже уплаченных регистрационных взносов невозможен, если существует риск прямого либо косвенного перевода средств в пользу Минского автомобильного завода».

Возврат средств БАФ, на мой взгляд, просматривается очень просто. Если это не будет сделано в добровольном порядке, то добьёмся с помощью судебного решения. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы эти деньги тем или иным образом пришли не федерации, это подтверждается документами и банковскими платежами», — заявил Вязович на пресс-конференции в Минске.

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