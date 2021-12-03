Мартин Брандл не включил Феттеля в список лучших действующих пилотов Формулы-1

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл поделился мнением о гонщике «Астон Мартин» Себастьяне Феттеле.



«Если нужно выбрать пятёрку лучших гонщиков из нынешних участников Формулы-1, то не думаю, что я включил бы в этот список Себастьяна Феттеля. Его лучшие времена уже позади. Помимо Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена, в топ-5 гонщиков я бы включил Ландо Норриса и, наверное, Шарля Леклера. Может, Джорджа Расселла. Или Серхио Переса. Может, Карлоса Сайнса. Или Фернандо Алонсо! Фернандо определённо должен быть в пятёрке. Себастьян же, как ни посмотри, в топ-5 больше не входит.



Я отношусь к Феттелю с большим уважением, я вижу, что он мотивирован, это впечатляет. Его опыт здорово помогает команде. Но если говорить о борьбе на трассе, то кажется, что Себу порой чего-то не хватает. У него всегда был этот недостаток, но с годами он проявляется всё сильнее. С другой стороны, у него бывают такие гонки, как в Венгрии, где Феттель видит шанс и пользуется им.



Он отличный пилот, стоит это признать, но я бы не включил его в топ-5», — приводит слова Брандла Motorsport-Total.