В «Мерседесе» отреагировали на возмущение насчёт контракта со скандальным спонсором

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф принёс свои извинения группе выживших в крупном пожаре в башне Grenfell Tower в Лондоне за контракт с компанией Kingspan.
«Хочу поблагодарить вас за письмо о нашем сотрудничестве с Kingspan, которое я получил вчера. Потрясён тем, насколько крупным был пожар в Grenfell Tower, такого не должно было произойти. Хочу принести искренние извинения от лица команды, поскольку наше заявление о контракте причинило вам дополнительные страдания. Мы не хотели никому причинить боль.
Важно найти настоящие причины трагедии, но это задача следствия. Прежде чем подписать контракт, мы провели переговоры с Kingspan, чтобы выяснить роль их продукции в произошедшем в Grenfell. В компании нас уверили, что они никак не связаны с дизайном или с конструкцией системы облицовки Grenfell Tower и что небольшой процент их продукции без их ведома использовался в части системы в качестве заменителя, что противоречило строительным нормам и нормам безопасности.
Это не изменит той ужасной трагедии, в которой вы пострадали, и не смягчит ту боль, которую чувствует ваше сообщество. Хотел бы поблагодарить Grenfell United за предложение личной встречи, чтобы я лучше понял ситуацию. Надеюсь, что эта встреча состоится», — цитирует открытое письмо Тото Вольфа пресс-служба команды.
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