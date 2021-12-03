Шварцман рассказал, что потерял поул-позишен из-за излишней осторожности

Гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман прокомментировал второй результат в квалификации этапа серии в Джидде.



«Я был очень доволен машиной и в тренировке, и в квалификации. Сегодня наш болид, думаю, был самым быстрым на трассе. В каждой попытке, на каждом быстром круге он просто летел. И хотя второе место в квалификации – хороший результат, немного грустно потерять поул из-за небольшой ошибки в последнем повороте последнего круга. Я чувствовал, что задние шины могли вот-вот потерять сцепление с асфальтом – и поэтому был в этой точке трассы слишком осторожен.



Так или иначе, в воскресной гонке я стартую с первого ряда и целью себе ставлю как можно лучше стартовать, чтобы иметь шансы оказаться в лидерах. В первой гонке уик-энда при старте с 9-го места важно будет хорошо принять старт, оценить свой темп – и понять, где стоит рисковать в борьбе, а где нет», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».