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«Феррари» рассказала о медицинском обследовании Леклера после аварии

«Феррари» рассказала о медицинском обследовании Леклера после аварии
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер не получил никаких травм в аварии, в которую он попал в конце второй части пятничных свободных заездов Гран-при Саудовской Аравии на уличной трассе в Джидде. Несмотря на то что Леклер самостоятельно покинул машину, согласно протоколу Формулы-1, Шарль был обязан отправиться на медицинское обследование в медцентр автодрома.

«Шарль вернулся в командный домик после обязательных медицинских проверок, по итогам которых врачи подтвердили, что с ним всё в порядке», — приводит короткое заявление «Феррари» RacingNews365.

По итогам второй практики Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 Шарль Леклер показал 10-й результат, его напарник по «Феррари» Карлос Сайнс занял седьмое место.

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