Хэмилтон обнаружил серьёзную опасность на новой трассе Формулы-1 в Джидде

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Саудовской Аравии.
«Это невероятно быстрая трасса! При этом уровень сцепления машины с трассой очень высок, как только ты ловишь ритм, гоняться по этой трассе одно удовольствие. При этом ситуация с трафиком здесь хуже, чем на большинстве автодромов. Я бы сравнил Джидду в этом вопросе с Монако. При этом разница в скорости между быстрой и медленной машиной здесь намного выше, что делает ситуацию очень опасной.
Хорошее сцепление машины с трассой появилось сразу, как только я выехал из боксов. Мы попробовали пару вариантов настроек, но я бы не сказал, что мы очень быстры на одном круге в сравнении с соперниками. Однако на длинной дистанции наш темп кажется очень неплохим. Так что сложно сказать, что в итоге случится», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
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