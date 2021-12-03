Ферстаппен рассказал о проблемах во второй тренировке Гран-при Саудовской Аравии

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от пятничных тренировок Гран-при Саудовской Аравии.



«В целом это действительно классная трасса, тут много быстрых поворотов, здесь весело пилотировать. У нас были проблемы с прогревом шины во второй практике, что мы, разумеется, изучим. Ещё мы внесли некоторые изменения между первой и второй тренировками, которые не вполне сработали, но, надеюсь, мы сумеем найти верный баланс к квалификации. Конечно, есть немало вещей, над которыми стоит поработать, так что мы изучим, как можно извлечь из машины больше скорости.



Думаю, в квалификации будет непросто из-за трафика, но трудно сказать, как пройдёт суббота, ведь случиться может всё что угодно. Но мы будем атаковать и выложимся по максимуму», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».