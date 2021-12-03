«Феррари» не придётся менять шасси и двигатель после аварии Шарля Леклера

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» проверила состояние шасси и силовой установки на болиде Шарля Леклера после серьёзной аварии монегаска во второй части пятничных свободных заездов Гран-при Саудовской Аравии на уличной трассе в Джидде. Механики «Феррари» установили, что шасси Леклера не пострадало, двигатель на его машине также не нуждается в замене и может быть использован дальше в субботу — во время третьей практики и квалификации.



Ранее пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью аварии гонщика «Феррари» Шарля Леклера во второй части пятничных свободных заездов Гран-при Саудовской Аравии на уличной трассе в Джидде, достроенной непосредственно перед началом гоночного уик-энда.

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